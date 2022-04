Les crimes de Daech et d'Israël sont le résultat des courants fabriqués en Occident (Raïssi)

Le Président Raïssi a considéré la protection de la vie de tous les Afghans, y compris les chiites de ce pays, comme le « devoir » des dirigeants actuels de ce pays et a souligné : « Nous appelons les dirigeants de l'Afghanistan à protéger la vie des musulmans de ce pays qui trouvent le martyr en plein mois du jeûne de Ramadan dans les mosquées, et à arrêter les loups qui attaquent lâchement la vie et la sécurité des civils. »

Concernant l'arrivée de la journée de Qods qui marque à l’initiative du défunt fondateur de la République islamique d’Iran, l’Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis), la journée de la solidarité des Musulmans avec les Palestiniens opprimés, le Président a ajouté : ‌ « L'un des symboles de l'unité et de la solidarité de la Oummah islamique est la journée de Qods. »

« Aujourd'hui, nous assistons à deux grandes atrocités et crimes contre les musulmans ; L'un perpétré par le régime sioniste contre les fidèles palestiniens et l'autre par les daechistes en tant que courant fabriqué par l'Occident et des sionistes, contre le peuple opprimé d'Afghanistan », déplore le Président avant d’espérer de voir l’unité intermusulmane conduire bientôt à la libération de la noble Qods et à la réalisation des droits bafoués des Palestiniens il y a 70 ans.

