Bagdad accueillera un nouveau cycle de pourparlers entre Téhéran et Riyad (Ministre irakien)

Selon IRNA, Fouad Hussein s’exprimant aujourd'hui dimanche 24 avril à l’occasion d’une une interview à l'agence de presse nationale irakienne (NINA) sans mentionner le calendrier d’un nouveau cycle de pourparlers entre Téhéran et Riyad, a qualifié le cinquième cycle des négociations irano-saoudiennes accueilli par Bagdad de « positive » et de « bien évalué ».

Fouad Hussein avait précédemment souligné que le gouvernement irakien ferait tout son possible et utiliserait toutes ses relations pour créer une opportunité en faveur d’une entente entre Téhéran et Riyad.

Les pourparlers irano-saoudiens ont commencé en Irak il y a quelques mois. Les deux parties ont tenu jusqu'à présent cinq séries de pourparlers, dont une récente réunion à Bagdad jeudi dernier.

Réagissant aux évolutions productives, Qasim al-Araji, Conseiller irakien à la sécurité nationale, Qassem Al-Araji , a également déclaré que le cinquième cycle de pourparlers irano-saoudiens à Bagdad serait « important » et que le résultat des pourparlers entre les deux pays à Bagdad conduirait à la réouverture d'ambassades dans les deux capitales, Téhéran et Riyad.

