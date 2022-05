Iran: Ie CGRI saisit un navire étranger dans le golfe Persique avec 200 000 litres de carburant de contrebande

Le colonel Gholam Hossein Hosseini, chef du département des relations publiques de la deuxième zone navale du CGRI, a déclaré dimanche que les huit membres d'équipage du navire ont été arrêtés et emmenés et seront remis aux autorités judiciaires pour une enquête complète et des poursuites judiciaires.

Il a ajouté que cinq autres bateaux qui avaient l'intention de ravitailler le navire battant pavillon étranger ont également été arrêtés pour complément d'enquête.

La lutte contre la contrebande de carburant est une priorité absolue pour la marine du CGRI, a souligné le responsable en précisant que cela s’inscrit dans le cadre du soutien de la production et de l'économie nationales du pays.

Les forces du CGRI font tout leur possible pour lutter sérieusement et résolument contre la contrebande organisée au large de toutes les côtes du golfe Persique, a insisté Hosseini en savertissant que les rives du golfe Persique et ses eaux environnantes «ne seront jamais un endroit sûr pour les profiteurs et les contrebandiers».

