Présidentielle française 2022 : Emmanuel Macron réélu

Il n'existe que deux précédents. Réélu dimanche 24 avril au soir avec environ 58% des voix au second tour de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron va, comme François Mitterrand (1988) et Jacques Chirac (2002) avant lui, procéder à une passation de pouvoir avec lui-même dans les prochaines semaines, rapporte le figaro.

La participation était également inférieure de deux points de pourcentage à ce qu'elle avait été à 17h00 lors du premier tour de scrutin du 10 avril, lorsque le président Emmanuel Macron et sa challenger d'extrême droite Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour.

Sur la base des chiffres officiels, les instituts de sondage ont estimé que le taux d'abstention était en bonne voie de 28 %, ce qui, s'il était confirmé, serait le plus élevé de tout second tour de scrutin présidentiel depuis 1969.

l'ambassade américaine conseille à ses ressortissants d'éviter les grandes villes ce week-end

Selon le figaro, la représentation diplomatique américaine en France met en garde contre le risque de «terrorisme» et de «trouble à l'ordre civil», mais aussi contre les «rassemblements» ce dimanche «qui pourraient devenir violents».

«Des rassemblements spontanés dans les villes de toute la France après 20 heures pourraient devenir violents» à l'issue de l'élection présidentielle, prévient l'ambassade des États-Unis en France. Dans une note adressée à ses ressortissants, l'administration américaine alerte aussi sur le «risque potentiel d'émeutes et d'affrontements avec la police» après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle.

L'ambassade a invité tous ses employés à éviter les lieux de manifestations ce week-end en énumérant les grandes villes où d'importants rassemblements étaient attendus, avec la nature des revendications. À Lyon par exemple, la manifestation de samedi soir place Bellecour «contre Macron» était signalée par l'ambassade, tout comme celles d'«antifas» à Strasbourg sur la place de la Gare.

ean-Luc Mélenchon estime qu’Emmanuel Macron « est le président le plus mal élu de la Ve République »

Le chef de file de La France insoumise a appelé à constituer un « bloc populaire » autour de sa candidature lors des élections législatives.

Le leader de La France insoumise s’est exprimé juste après Marine Le Pen. « Les urnes ont tranché. Marine Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir, et c’est une très bonne nouvelle pour l’unité de notre peuple. M. Macron est le président le plus mal élu de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d’un choix biaisé », a-t-il dit.

