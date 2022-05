La marche de la Journée internationale de Qods dans les rues de Londres

Les foules massives présentes à la marche de la Journée internationale du Qods à Londres, qui a commencé cette année, après deux ans d'arrêt en raison de la pandémie di coronavirus, ont organisé un rassemblement devant le ministère de l'Intérieur britannique, levant des banderoles et des banderoles écrites en anglais et en arabe, en défense du peuple palestinien opprimé, exigeant la libération d'Al-Qods Al-Sharif et dénonçant les crimes du régime israélien.

Les participants à cette marche ont également exigé de briser le siège de la bande de Gaza et de dénoncer les crimes de l'occupation.

Il convient également de noter les grandes foules d'activistes juifs et chrétiens opposés au sionisme mondial, qui ont participé à la marche de la Journée internationale du Qods à Londres.

Au cours de cette manifestation, les manifestants ont brandi des banderoles en défense de la Palestine et de son peuple opprimé et ont dénoncé les massacres commis par l'entité sioniste à leur encontre ; Ils ont également hissé les drapeaux de la Palestine, du Liban et de l'Iran.