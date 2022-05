L'Iran s'oppose aux affrontements et au meurtre d'innocents où que ce soit dans le monde (Raïssi)

« L'Iran a toujours eu des relations amicales et en expansion avec les pays des Balkans, y compris le Monténégro », a déclaré le Président Raïssi lors d'une audiance accordée ce lundi 25 avril au nouvel ambassadeur monténégrin pour recevoir ses lettres de créance.

M.Raïssi s’attarde également à cette occasion sur les bons potentiels pour élargir les interactions et améliorer le niveau de relations entre les deux pays dans divers domaines.

« Je mettrai tout mon possible pour baliser le terrain au renforcement des relations bilatérales afin que les deux pays puissent interagir et établir des liens dans le sens des intérêts communs », a pour sa part déclaré le nouvel ambassadeur du Monténégro, faisant référence à l'histoire amicale et croissante des relations entre les deux pays.

Le renforcement des relations Iran-Estonie sera une plate-forme pour promouvoir les interactions internationales (Raissi)

Le Président de la RII a également reçu ce dimanche la nouvelle ambassadrice estonienne pour recevoir ses lettres de créance. « Le renforcement des relations Iran-Estonie sera une plate-forme pour promouvoir les interactions internationales », a fait valoir Ebrahim Raïssi lors de la rencontre ajoutant que la Commission économique mixte devrait être relancée pour donner suite au développement de la coopération économique bilatérale.

Se référant au contexte historique des relations amicales entre les deux pays, il a poursuivi : « L'Iran et l'Estonie ont diverses capacités de coopération dans les domaines politique, économique et commercial, sur lesquelles il convient de travailler pour concrétiser ces potentiels, en particulier le corridor nord-sud. »

Faisant référence au 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre son pays et la République islamique d'Iran, la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Estonie, a déclaré que son pays souhaite élargir ses relations avec l'Iran dans divers domaines d’intérêt commun.»

Le Chef du gouvernement iranien souligne la nécessité de renforcer les relations économiques, politiques et culturelles Iran-Népal

Le Président a décrit la riche histoire culturelle et civilisationnelle de l'Iran et du Népal comme un terrain propice pour élargir les interactions entre les deux pays : « L’Iran et le Népal peuvent développer leurs relations dans divers domaines politiques et économiques sur la base de leurs riches antécédents.

Selon l'agence de presse IRNA, Ebrahim Raïssi a déclaré lors de la cérémonie de réception des lettres de créance de "Tapas Adikari", l'ambassadeur de la République fédérale démocratique du Népal, lundi avant midi, faisant référence aux points communs culturels et civilisationnels entre les deux pays asiatiques : « Les deux pays peuvent élargir leurs contacts et leurs interactions en s'appuyant sur leur riche bagage culturel et civilisationnel dans divers domaines politiques, économiques et surtout culturels. »

« L'Iran et le Népal ont toujours eu de bonnes relations amicales », a-t-il encore déclaré pour préciser : «Aujourd'hui, les puissances hégémoniques occidentales concentrent leur agression culturelle sur les riches ressources culturelles des pays non occidentaux, et nous devons donc redoubler d'efforts pour protéger notre culture et notre civilisation, y compris dans le domaine des droits de l'homme. »

Pour sa part l'ambassadeur de la République fédérale démocratique du Népal, a exprimé l'intérêt de son pays à renforcer davantage les relations et les interactions avec l'Iran.

La présence des États-Unis et de l'OTAN en Afghanistan n'a abouti qu'à la destruction et au meurtre

Le Président Raïssi a également reçu ce lundi en audience le nouvel ambassadeur de Lettonie.

« La présence des États-Unis et de l'OTAN en Afghanistan n'a abouti qu'à la destruction et au meurtre, et n'a pas assuré la sécurité ni pour ce pays ni pour la région », a déploré Ebrahim Raïssi à l’adresse de son interlocuteur.

Selon l'IRNA, Ebrahim Raissi, s’exprimant à l’occasion de la cérémonie de réception des lettres de créance de l'ambassadeur de la République de Lettonie, a déclaré que les deux pays ont toujours entretenu de bonnes relations bilatérales et une coopération internationale productive.

et que l'avantage géographique de l'Iran peut stimuler le commerce entre l'Asie et Régions européennes Sur la scène internationale, nous sommes confrontés à de graves problèmes, à l'oppression et à l'agression contre des pays comme l'Afghanistan et la Palestine.

« L'avantage géographique de l'Iran peut stimuler le commerce entre les régions asiatiques et européennes et réduire les coûts », a fait remarque le Chef du Pouvoir exécutif iranien.

S’attardant sur les évolutions régionales il a poursuivi : « Aujourd'hui, sur la scène internationale, nous sommes confrontés à de graves problèmes et à l'oppression de pays comme l'Afghanistan et la Palestine ».

Le Président a ajouté : « La présence des États-Unis et de l'OTAN en Afghanistan n'était rien de plus que destruction et tuerie, et n’a pas pu apporter la sécurité ni pour l'Afghanistan ni pour la région. La République islamique d'Iran s'oppose à toute initiative qui conduirait le monde à l'unilatéralisme et à la guerre », a-t-il insisté.

Pour sa part le nouvel ambassadeur de Lettonie a déclaré : « Nous sommes intéressés par l'élargissement des relations avec la République islamique d'Iran sur la base de la compréhension mutuelle et de l'amitié afin de garantir les intérêts des deux pays ».

Iran-Arménie : Il existe nombreux potentiels pour améliorer le niveau des relations Téhéran-Erevan

Toujours ce lundi, le Président Raïssi a reçu en audience le nouvel Ambassadeur d'Arménie.

« Il existe de nombreux potentiels pour améliorer le niveau des relations amicales de longue date entre Téhéran et Erevan, compte tenu de l'interaction entre les deux pays, qui est toujours basée sur le principe du bon voisinage », a fait valoir Ebrahim Raïssi.

M.Raïssi lors de la cérémonie de réception des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République d'Arménie à Téhéran, faisant référence à la politique « ferme » de la République islamique d'Iran de s'opposer à toute agression, a ajouté : « Ce qui distingue aujourd'hui l'Iran du reste du monde, c'est notre position de principe contre l'agression américaine et les pays hégémoniques. »

Et d’ajouter : « La République islamique d'Iran a toujours soutenu le droit à la souveraineté nationale et le respect de l'intégrité territoriale des pays. »

Le nouvel ambassadeur de la République d'Arménie, a pour sa part souligné la détermination des autorités de son pays à élargir les relations avec l'Iran dans tous les aspects et a déclaré : « L'Arménie est prête à élever le niveau des relations entre les deux pays au niveau des relations stratégiques . »

Les relations avec les pays dans l'intérêt mutuel sont l'un des « principes de la diplomatie iranienne »

A la cérémonie de réception des lettres de créance du nouvel ambassadeur de Burundi, le Président a déclaré que le développement de relations équitables avec différents pays constitue la base de la politique étrangère de la République islamique d'Iran et indiqué : « Nous poursuivons des relations avec différents pays pour garantir des intérêts mutuels et cela l'un des axes principaux de la diplomatie iranienne. »

Selon l'IRNA, Ebrahim Raïssi s’exprimant lundi lors de la cérémonie de réception des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Burundi, a souligné l'élargissement des relations entre Téhéran et Gitega et a déclaré : «Sur la base de la politique étrangère de l'Iran, nous essayons de réaliser les capacités existantes afin de fournir des avantages mutuels ; Alors que les pays occidentaux déclarent explicitement que dans leurs relations avec d'autres pays, ils ne poursuivent que leurs propres intérêts intéressés.»

L'ambassadeur de la République du Burundi a pour sa part déclaré lors de la rencontre : « Gitega est intéressé à améliorer au plus haut niveau ses relations avec l'Iran et redouble d'efforts pour compenser les retards causés par l'épidémie du Covid au cours des deux dernières années ».

