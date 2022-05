Qods et la mosquée Al-Aqsa sont une ligne rouge pour la Oummah islamique (l'Organisation de la coopération islamique)

Les États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), lundi, à l’issue d’une réunion extraordinaire à Djeddah, ont appelé à coordonner les efforts pour défendre Qods et ses lieux saints contre les crimes commis par les occupants israéliens.

L'agression des occupants israéliens contre le peuple palestinien, notamment dans la ville de ًQods, et les actions illégales du régime sioniste dans la ville dans le but d'en prendre le contrôle total et d'essayer de changer la situation historique et juridique à Qods et à la mosquée Al-Aqsa ont été condamnées par les membre de l'’OCI.

Les États membres de l'OCI ont déclaré que le régime sioniste d'Israël doit être tenu responsable de toutes les conséquences de l'agression et des actions illégales des occupants à Quds, y compris la tentative de diviser la mosquée Al-Aqsa, et exigé la fin immédiate des actions dangereuses et illégitimes.

