L’Iran célèbre la Fête de l'Union de la Tanzanie

Le ministère iranien des Affaires étrangères a adressé un message de félicitations, au peuple et au gouvernement tanzanien, l’arrivée de la fête de l’Union de ce pays de l’Afrique de l’est.

C’est en 1964, plus précisément le 26 avril, que l’union entre le Tanganyka et Zanzibar a donné naissance à la Tanzanie (contraction des deux noms). Chaque année, cette date est commémorée sur le continent et dans les îles.

La Tanzanie est depuis des siècles, un partenaire commercial pour l’Iran. Les navires iraniens fréquentaient la Tanzanie et les iles de cette région dès les siècles lointains. Au Zanzibar, se trouvent des vestiges des monuments qui rappellent la présence des marins iraniens dans cette région de l’Afrique de l’est.