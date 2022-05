L'Iran est un soutien pour la cause palestinienne et la libération de Qods occupée

« Le peuple palestinien est engagé dans une bataille quotidienne avec les sionistes. L’option de la bataille de « L’Epée de Qods » est toujours en cours, et cette bataille continue de défendre la noble Qods occupée. Nous n'abandonnerons jamais Qods aux envahisseurs », a-t-il insisté.

Le Secrétaire général du Jihad islamique a poursuivi : « La nation palestinienne est confrontée aux faux sacrifices des sionistes, à la déformation de la réalité et à l'histoire déformée qui sèment les graines de la haine contre l'islam".

Al-Nakhala a également salué la position de la République islamique d'Iran, « qui a toujours soutenu et soutient les aspirations du peuple palestinien, qui est engagé pleinement pour la cause palestinienne et pour la libération de Qods et qui soutient la Résistance. »

« La RII a montré une perspective prometteuse pour la victoire des combattants et défend toujours le droit malgré tous les défis », a-t-il conclu.

