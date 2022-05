Le Comité des droits de l'enfant de l’Iran condamne des attaques terroristes en Afghanistan

Le communique du Comité iranien chargé la convention relative aux droits de l'enfant, publié mercredi, indique que bien sûr, les auteurs de l'attaque terroriste contre l'école Sayyid al-Shuhada pendant le Ramadan l'année dernière n'ont pas encore été punis pour leurs actes.

Alors que le nombre d'attaques terroristes en Afghanistan augmente ; Les gouvernements occidentaux, qui au cours des dernières décennies ont semé les graines de l'hypocrisie et de la violence dans la société afghane et sont la principale cause de la situation actuelle, dans un geste raciste, ils ont appelé à l'évacuation des centres par des réfugiés afghans et au remplacement des réfugiés ukrainiens.

Une fois de plus, nous voyons la bannière de la défense des droits de l'homme et de la lutte contre le terrorisme levé par les demandeurs des droits de l'homme uniquement à des moments précis et avec des objectifs spécifiques et contre des pays spécifiques, et non pour les peuples opprimés d'Afghanistan, du Yémen et de Palestine.

Vraiment, combien de documents supplémentaires doivent être approuvés en audience publique du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale pour que nous ne soyons plus témoins d'événements aussi horribles? Combien de réunions devraient encore avoir lieu, pour que d'autres familles n'attendent pas avec impatience le retour de leurs proches des mosquées et des écoles ? Sans aucun doute, la seule option de premier plan aujourd'hui est l'unité réelle des nations et le renforcement du rôle des chefs religieux dans la lutte contre l'extrémisme et la violence, afin que nous ne revoyions plus de tels incidents, souligné le communiqué.

