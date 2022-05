Balance commerciale positive de l’Iran en avril 2022 : augmentation de 25% des exportations non pétrolières

Selon l’IRNA, Foroud Asgari , le Chef-adjoint des Douanes, brossant un tableau positif sur le commerce non pétrolier de l'Iran en avril a déclaré : « Au cours du premier mois de l'année, les exportations non pétrolières du pays ont atteint 7 millions 324 000 tonnes et ont valu 3 milliards 699 millions de dollars. »

« Malgré une diminution de 10 % en poids sur la même période, elle a augmenté de 25 % en valeur », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : Entre fin mars et début avril de l'année dernière, 8 millions 302 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 2 milliards 968 millions de dollars ont été exportées vers différentes parties du monde par les douanes du pays.

Asgari a ajouté : « Les importations du pays en cette période étaient de 2 millions et 252 mille tonnes de marchandises, d'une valeur de 2 milliards et 824 millions de dollars, qui ont connu une croissance de 10% en poids et de 1% en valeur par rapport à la même période l'année précédente. »

