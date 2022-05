Discours télévisé du Leader de la Révolution à l'occasion de la Journée mondiale de Qods

Selon l'IRNA, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la Révolution islamique, s'exprimera en direct à la télévision, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan, qui marque la Journée internationale du Qods.

Cette intervention sera diffusée sur les réseaux internes et externes de la Radiodiffusion iranienne à 16h00 (heure de Téhéran) le 29 avril 2022.

La question de la libération de la Palestine et la restauration des droits légitimes et bafoués des Palestiniens seront mondialement scandés et réclamés, dans les célébrations de cette Journée internationale dédiée à la cause palestinienne à l’initiative du défunt fondateur de la République islamique d’Iran, Imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis).

Le précieux héritage du défunt Imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique d’Iran (Que sa demeure soit au Paradis), à savoir la nomination du dernier vendredi du mois de Ramadan, « Journée mondiale de Qods » avait pour objectif de rappeler la nécessité de l'unité entre les musulmans et celle de leur action collective en vue de soutenir les Palestiniens dans leur lutte contre ceux qui ont illégalement occupé leur patrie mais aussi la noble Qods.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter