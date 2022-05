Nous assisterons à une différente journée d’Al-Qods (le président de l'Intifada)

La journée de Qods sera commémorée dans le monde musulman vendredi dans une situation où la fausse grandeur de l'armée du régime sioniste factice et temporaire s'est effondrée et les sionistes eux-mêmes reconnaissent ce fait, a déclaré jeudi Ramezan Sharif.

Selon Sharif, la Journée d'Al-Qods de cette année a coïncidé avec les nouveaux développements dans les territoires occupés et les victoires du peuple palestinien, ce qui est révélateur de l'effondrement des systèmes de défense et de sécurité du régime sioniste et promet une Journée d'Al-Qods différente dans l'histoire du monde musulman .

Il a pour sa part appelé tous les couches et individus de la nation fidèle, révolutionnaire et perspicace de l'Iran islamique à assister à une marche glorieuse, cohérente, dense et étendue à l’occasion de la Journée internationale de Qods.

Le défunt Imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique d’Iran (Que sa demeure soit au Paradis), a nommé le dernier vendredi du mois de Ramadan, « Journée mondiale de Qods ». L’initiative qui marque la solidarité des Musulmans avec les Palestiniens opprimés.

