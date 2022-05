Une catastrophe s'est produite depuis la formation du sionisme (Rabbin juif)

Aaron Cohen, un rabbin orthodoxe du mouvement anti-israélien Natura Karta, a déclaré jeudi à l’IRNA que la vision correcte du judaïsme était totalement incompatible avec le soi-disant sionisme.

Il a expliqué que le sionisme est un mouvement national né il y a environ 100 ans et contredit les enseignements du judaïsme.

Selon lui, le sionisme conduit à la misère et à l'effusion de sang, et une catastrophe s'était produite depuis la formation du mouvement.

En soutien à la Journée internationale de Jérusalem, Cohen a noté que le vrai judaïsme appelle le peuple palestinien à gouverner et à défendre son pays.

Dimanche 25 avril 2022, la capitale britannique, Londres, a été témoin de la marche de la Journée internationale du Qods, avec la participation d'une grande foule de musulmans jeûneurs, d'activistes de la société civile et de courants défendant les droits de l'homme et les anti-guerres ; en plus d'un certain nombre de militants juifs et chrétiens opposés au régime sioniste.

Les foules massives présentes à la marche de la Journée internationale du Qods à Londres, qui a commencé cette année, après deux ans d'arrêt en raison de la pandémie di coronavirus, ont organisé un rassemblement devant le ministère de l'Intérieur britannique, levant des banderoles et des banderoles écrites en anglais et en arabe, en défense du peuple palestinien opprimé, exigeant la libération d'Al-Qods Al-Sharif et dénonçant les crimes du régime israélien.

Les participants à cette marche ont également exigé de briser le siège de la bande de Gaza et de dénoncer les crimes de l'occupation.

