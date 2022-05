Le porte-parole officiel du Dar Al Ifta irakien appelle à la massive participation aux manifestations de la Journée Qods

Dans une interview avec l’IRNA, Sheikh Amer Al-Bayati a loué la décision historique de l'Imam Khomeiny (ra) de fonder la Journée internationale de Qods et de fixer le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan pour lancer un cri de protestation contre l'occupation sioniste.

Selon Sheikh Amer Al-Bayati, aujourd'hui, les positions contre Qods représentent le chemin de la vérité contre le mensonge.

Il a souligné l'importance de la Journée Qods cette année dans le défi et la confrontation avec les luttes de certains dirigeants arabes pour normaliser les relations avec les sionistes et a ajouté : l'action bénie de la Journée internationale d'Al-Qods est le point culminant de la lutte contre le compromis, et chaque musulman honorable et courageux doit se tenir aux côtés des héros palestiniens.

