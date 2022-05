Marche de la Journée mondiale de Qods à Bahreïn

Selon la page Twitter de Bahreïn Al-Wefaq (@ALWEFAQ), les manifestant ont répondu à la demande du dignitaire religieux chiite de Bahreïn, l'ayatollah Issa Qassem, et sont descendus dans la rue ce vendredi matin 29 avril 2022 qui marque le dernier vendredi du mois béni du Ramadan, pour célébrer la Journée mondiale d'Al-Qods et condamner la normalisation des relations avec le régime éphémère israélien.

Selon le rapport, les habitants du quartier « Abu Sabï», à l'ouest de la capitale Manama, se descendant dans les rues hier soir jeudi, ont scandé des slogans contre le régime d’apartheid sioniste, manière de souligner leur soutien à la cause palestinienne et de rejeter tout plan de normalisation des relations avec Israël et de trahison contre le peuple opprimé de la Palestine.

La question de la libération de la Palestine et la restauration des droits légitimes et bafoués des Palestiniens seront mondialement scandés et réclamés, dans les célébrations de cette Journée internationale dédiée à la cause palestinienne à l’initiative du défunt fondateur de la République islamique d’Iran, Imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis).

Le précieux héritage du défunt Imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique d’Iran (Que sa demeure soit au Paradis), à savoir la nomination du dernier vendredi du mois de Ramadan, « Journée mondiale de Qods » avait pour objectif de rappeler la nécessité de l'unité entre les musulmans et celle de leur action collective en vue de soutenir les Palestiniens dans leur lutte contre ceux qui ont illégalement occupé leur patrie mais aussi la noble Qods.

