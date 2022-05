« Le régime sioniste à bout de souffle » (l'Imam Khamenei)

Au Nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et paix et salutations à notre Maître Muhammad et à sa Lignée pure, en particulier celui qui représente le trésor d'Allah sur Terre !

Mes sincères salutations soient sur la grande nation d'Iran qui a aujourd'hui créé une épopée dans le vrai sens du mot, et paix et salutations soient sur le feu magnanime Imam [Khomeiny] qui fut le fondateur de cette fondation bénie pour toujours et pour toutes les périodes futures. Aujourd'hui, dans le vrai sens du terme, la présence du peuple partout dans le pays - pour autant que je sache et en ai vu les images -, a été littéralement épique et magnifique, les gens sont entrés dans l’arène en pleine motivation. Ce grand mouvement populaire est une œuvre grandiose et bénie. Votre présence dans l'arène politique et populaire pour défendre Al-Quds est effectivement une véritable défense d’Al-Quds. C'est une véritable défense. Ceux qui défendent aujourd'hui Al-Quds, la mosquée Al-Aqsa, la première qibla des musulmans, avec leurs corps et leurs âmes, seront encouragés, renforcés, endurants par votre démarche, et j'espère que le mouvement palestinien et la grande lutte palestinienne atteindra ses résultats finaux, qui seront des résultats bénéfiques, et seront proches de nous par la faveur de Dieu.

Aujourd'hui, je veux parler des problèmes d’Al-Quds et de la Palestine avec les frères et les chers palestiniens, et je parlerai en langue arabe. Nous en avons parlé plusieurs fois avec notre propre peuple et leur avons expliqué certains points. Aujourd'hui, je m'adresse aux frères palestiniens et à tout le monde islamique, en particulier aux frères arabes

Traduction du texte intégral du discours prononcé en arabe

Au Nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Toute louange appartient à Dieu, Seigneur de l’Univers, et la paix et les salutations soient sur le Maître de toute l'humanité et l'être humain le plus honorable, notre Maître, Muhammad Al-Mustafa, le Dernier Messager, sur sa Lignée pure, sur ses compagnons élus et sur ceux qui les suivront jusqu'au Jour du Jugement !

Salutations à tous les frères et sœurs, et aux musulmans du monde entier. Salutations à la jeunesse du monde de l'Islam. Salutations à la jeunesse courageuse et zélée palestinienne et à tout le peuple de Palestine.

Une fois de plus, la journée d’Al-Quds est arrivée. La noble Quds appelle tous les musulmans du monde. La vérité est que tant que le régime sioniste, usurpateur et criminel, dominera sur Al-Quds, tous les jours de l'année devront être considérés comme la Journée d’Al-Quds. La noble Quds est le cœur de la Palestine et tout le pays occupé de Palestine, depuis la mer jusqu’au fleuve, est une continuation d’Al-Quds. La nation palestinienne prouve chaque jour qu'elle s'est levée et se lèvera contre l'oppresseur, avec un courage exemplaire. La jeunesse palestinienne agit comme un bouclier défensif pour la Palestine, avec son dévouement, et est le signe prometteur d'un avenir différent.

Nous célébrons la Journée d’Al-Quds de cette année alors que tout signale une nouvelle équation dans le présent et l'avenir de la Palestine. Aujourd'hui, une « volonté invincible » en Palestine et dans toute l'Asie de l’ouest, a remplacé « l'armée invincible » des sionistes. Aujourd'hui, cette armée criminelle a été forcée de transformer sa formation agressive en une formation défensive. Aujourd’hui, dans l'arène politique, les plus importants protecteurs de ce régime usurpateur, à savoir les États-Unis, ont eux-mêmes subi des défaites consécutives. Ils ont récolté une défaite dans la guerre en Afghanistan, une défaite dans leur politique de pression maximale contre l'Iran islamique, une défaite face aux puissances asiatiques, une défaite dans leurs tentatives de contrôler l'économie mondiale, et une défaite dans la gestion de leur propre pays et de la scission profonde qui s’est produite au sein du gouvernement américain.

Le régime sioniste usurpateur s’enfonce dans un réseau complexe de problèmes à la fois politiques et militaires. L'ancien boucher et criminel, qui était à la tête de ce régime, a été jeté dans la poubelle de l'histoire suite à l'épopée de Saif Al-Quds, et ses successeurs actuels attendent, à chaque instant, la lame tranchante d'une autre épopée.

Les activités à Jénine ont rendu le régime sioniste fou de rage. Et ce, alors qu’il y a 20 ans, le régime usurpateur a tué 200 personnes dans le camp de réfugiés de Jénine, en réponse à la mort de quelques sionistes à Nahariya, dans le but de clore définitivement l'affaire de Jénine.

Les sondages montrent que près de 70% des Palestiniens des Territoires de 1948 et 1967, et des camps environnants, encouragent les dirigeants palestiniens à mener des attaques militaires contre le régime sioniste. C'est un phénomène important qui signifie que les Palestiniens sont totalement prêts à affronter le régime usurpateur. Cela donne aux forces qui luttent sur le chemin de Dieu, la liberté d'agir chaque fois qu'elles le jugent nécessaire

Les mouvements djihadistes du peuple de Palestine dans les deux parties nord et sud des Territoires de 1948, et en même temps, les rassemblements massifs en Jordanie et dans l'est d’Al-Quds, la courageuse défense de la Mosquée Al-Aqsa par la jeunesse palestinienne et les manœuvres militaires à Gaza, indiquent que toute la Palestine est devenue une scène de résistance. A l'heure actuelle, le peuple de Palestine est unanime et favorable à la poursuite du djihad.

Ces incidents et ce qui s'est passé en Palestine ces dernières années marquent la fin de tous les projets de compromis avec l'ennemi sioniste, car aucun schéma ou plan concernant la Palestine, n'est réalisable sans la Palestine ou sans le consentement de ses propriétaires, à savoir les Palestiniens. Cela signifie que tous les anciens accords comme l'accord d'Oslo, la proposition arabe de deux états, l'accord du siècle et les récentes tentatives humiliantes de normalisation des relations, sont annulés.

Bien que le régime sioniste soit à bout de souffle, il continue de perpétrer des crimes et de tuer des innocents, et s’attaque avec ses armes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux jeunes non armés. Il les emprisonne et les torture, démolit les maisons, détruit les fermes et les biens. Les menteurs en Europe et aux États-Unis, qui font de grands discours sur les droits de l'homme et créent ce tumulte sur la question de l'Ukraine, gardent un silence total face à tous ces crimes commis en Palestine. Non seulement ils ne défendent pas les innocents, mais ils aident aussi ce loup assoiffé de sang.

C'est une leçon importante. Concernant les enjeux du monde de l'Islam – au premier rang desquels se trouve le dossier de la Palestine – nous ne pouvons ni ne devons nous appuyer sur ces puissances racistes et hostiles. Seul le pouvoir de la résistance qui trouve son origine dans les enseignements du Coran et découle des règles religieuses du cher Islam, pourra résoudre les problèmes du monde de l'Islam et à leur tête, le problème de la Palestine.

La formation de la Résistance en Asie de l’ouest, a été, au cours des dernières décennies, le phénomène le plus précieux dans cette région. C'est la grandeur de la Résistance qui a pu nettoyer les territoires occupés du Liban de la pollution des sionistes, retirer l'Irak des griffes des États-Unis, sauver l'Irak de la malfaisance de Daech et aider ceux qui défendent la Syrie face aux plans américains. La Résistance consiste à lutter contre le terrorisme international, à aider les résistants du Yémen dans la guerre qui leur est imposée, à combattre les occupants sionistes en Palestine et à les mettre à genoux, avec l’assistance divine. Grâce à ses efforts acharnés, la Résistance met également de plus en plus en évidence, la question d’Al-Quds et de la Palestine, dans l’opinion publique internationale.

Vous, peuple de Palestine, vous, les jeunes qui vous sacrifiez en Cisjordanie et dans les Territoires de 1948, vous, les combattants dans le camp de réfugiés de Jénine et pour Al-Quds et Gaza, et vous, les résidents des camps palestiniens en dehors de la Palestine, vous constituez la partie importante et sensible, et le moteur de la Résistance. Salutations à vous. Vous devez rester fermes et savoir que :

« En vérité, Allah défendra ceux qui ont cru » [Coran, 22 : 38] « Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants » [Coran, 16 : 126], « Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre » [Coran, 3 :186] et « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré ! - Comme est bonne votre demeure finale ! » [Coran, 13 : 24].

La République islamique d'Iran encourage et soutient le camp de la Résistance. Elle encourage et soutient la Résistance palestinienne. Nous l'avons toujours dit, nous avons toujours agi en conséquence et nous l'avons toujours soutenue. Nous condamnons les tentatives perfides de normalisation des relations [avec le régime sioniste]. Nous condamnons la politique de normalisation des relations.

Certains gouvernements arabes ont demandé aux États-Unis d'accélérer le règlement de la question palestinienne. S'ils veulent dire qu'avant que les États-Unis ne quittent la région, ils doivent supprimer tout obstacle sur le chemin du régime sioniste, premièrement, ils se sont comportés de manière perfide et ont déshonoré le monde arabe, et deuxièmement, ils se sont montrés naïfs, car un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle.

A la fin de mes propos, j'adresse mes salutations aux âmes des martyrs palestiniens. J'envoie mes salutations à leurs familles patientes. J'envoie mes salutations aux Palestiniens captifs et prisonniers, qui résistent avec une ferme détermination. Je serre la main de nos amis et compagnons palestiniens résistants qui ont entrepris d'assumer une part importante de cette grande responsabilité, et j'appelle l’ensemble du monde de l'Islam, en particulier la jeunesse, à participer à ce combat digne et honorable.

Et la fin de notre invocation est que : « Toute louange appartient à Dieu, Seigneur de l'Univers ». [Coran, 10 : 10]

