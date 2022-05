Le golfe Persique, un refuge de stabilité et de sécurité et un symbole de paix entre les nations de la région

La diplomatie iranienne a publié une déclaration à l'occasion de la Journée nationale du golfe Persique, annonçant : « Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran célèbre l'arrivée du 10 ordibehesht (30 avril) la fête nationale du golfe Persique. »

Le ministère des Affaires étrangères a poursuivi : « Le golfe Persique, cette ancienne étendue d'eau bâtisseuse de civilisation tout au long de l'histoire mouvementée de la région, s'est toujours parée dans toutes les langues et sans interruption du nom de golfe Persique et de ses équivalents en autres langues du monde. »

Cette déclaration stipule: « Depuis les millénaires avant JC jusqu'à nos jours, le nom historique du ‘’golfe Persique’’ ou de ‘’la mer Persique’’ a toujours été mentionné, spécifié et souligné par les historiens et les universitaires dans des livres, des récits de voyage, des documents, des cartes, des recherches historiques et de nombreux documents internationaux dans différentes langues, notamment dans les sources authentiques arabes et islamiques. »

« Le gouvernement de la République islamique d'Iran, mettant l'accent sur la politique de bon voisinage, espère que cette zone hydrique sera une garantie de sécurité et de stabilité dans la région et un symbole de paix, d'amitié et de coexistence entre les nations de la région. », ajoute le communiqué.

« Au terme de cette déclaration, nous félicitons tous les Iraniens et ceux qui ont fait de leur mieux pour protéger et préserver la sainte terre de la patrie, en ce grand jour, qui rappelle l'expulsion des colonialistes de la région, et souvenons-nous des précieux martyrs du golfe Persique que nous chérissons. », a martelé la diplomatie iranienne.

Il y a près de quatre siècles, ce jour-là (30 avril 1622), les Iraniens ont réussi à mette fin à la domination portugaise sur la côte sud du pays. Depuis lors, l’Iran est le principal fournisseur de sécurité pour cette voie navigable stratégique.

Il y a 24 ans, l’anniversaire de l’expulsion des Portugais de la côte et des îles du sud de l’Iran, a été baptisée Journée nationale «Golfe Persique», la mer qui, selon les cartes et les documents les plus authentiques et anciennes, a toujours été appelée le golfe Persique (en différentes langues).

L’Iran, l’Oman, l’Irak, l’Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn se trouvent sur la côte du golfe Persique

La côte nord du golfe se situe entièrement dans les régions et les territoires de l’Iran et, à ce titre, l’Iran est le pays le plus dominant sur cette mer et le facteur le plus puissant de sa sécurité.

Le golfe et ses côtes, grâce à ses riches ressources pétrolières et gazières, est considéré comme une voie navigable importante et stratégique au niveau international.

Le nom du golfe Persique a une longue histoire et, bien que ces dernières années, certains petits pays de la partie sud du golfe aient vainement tenté de falsifier son nom et d’utiliser de fausses expressions telle que le golfe arabe, mais les documents et les cartes historiques sont si nombreux qu’il ne peut pas être falsifié.

En tant que puissance défensive et militaire la plus importante de la région du Golfe, l’Iran a la haute main sue le contrôle et la sécurité de la zone, la principale voie d’exportation de brut vers les États arabes riverains du golfe Persique.

Au moins un tiers des expéditions mondiales de pétrole passe à travers le golfe Persique et le détroit d’Hormuz.