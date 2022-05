Iran : les bébés guépards vont bientôt naître

Selon l’IRNA, le vice-président de l’organisation iranienne pour la protection de l'environnement, chargé de l'environnement naturel et de la biodiversité, Hassan Akbari a déclaré: « Après un accouchement réussi, c'est la première fois au monde qu'un guépard asiatique tombe naturellement enceinte en captivité et réussit à donner naissance à un petit. »

Notant que moins de 20 guépards ont été observés dans sept provinces de l'Iran, il a souligné : « Les guépards donnent naissance à deux à six petits par grossesse, et bien que ce processus soit à son tour très important pour la conservation de cette espèce génétiquement importante, la priorité l’organisation iranienne pour la protection de l'environnement est de surveiller et de protéger les habitats naturels des guépards en Iran ».

« Si les bébés guépards survivent, nous pouvons maintenir la population de guépards en semi-captivité, ce qui est d'une grande aide pour préserver les gènes de l'espèce en danger critique d'extinction » a-t-il ajouté.

Le guépard est un grand mammifère carnassier de la famille des félidés vivant en Afrique et en Asie de l'Ouest.

Classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le guépard fait actuellement l'objet de diverses tentatives de protection, incluant des procédés de clonage.

Le guépard asiatique, le guépard du Sahara et le guépard d'Afrique du Nord-Est sont classées en danger critique d'extinction. L'espèce asiatique de guépard ne se trouve qu'en Iran, d'où son nom de guépard iranien.

