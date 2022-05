Le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères a rencontré Amir Abdollahian

Lors de sa visite à Téhéran, le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères Henrik Thune a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir-Abdollahian.

Lors de cette réunion, le ministre iranien des Affaires étrangères a considéré l'histoire de 115 ans des relations politiques entre l'Iran et la Norvège comme un soutien important pour les relations entre les deux pays et a mis en relief l’importance de l'expansion des relations politiques, commerciales et parlementaires entre Téhéran et Oslo.

Amir Abdollahian a considéré la participation des Iraniens vivant en Norvège dans diverses scènes politiques, économiques et scientifiques de ce pays comme un atout précieux pour renforcer les relations entre les nations et développer les relations entre les deux pays.

Les deux parties ont considéré la réunion des consultations politiques des deux pays au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays comme une bonne occasion de promouvoir la compréhension mutuelle et l'interaction entre les deux pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a en outre expliqué les positions de la République islamique d'Iran à l'égard des développements en Ukraine et dans la région, y compris la sécurité et la stabilité dans le golfe Persique et en Afghanistan, au Yémen et en Ukraine.

Le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères a considéré le développement des contacts diplomatiques avec la République islamique d'Iran comme l'une des priorités importantes de la politique étrangère norvégienne dans la région.

Au cours de la réunion, le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères a renouvelé son invitation à son homologue iranien de se rencontrer bilatéralement et d'assister à une réunion du Dialogue d'Oslo.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a réciproquement invité son homologue norvégien à se rendre à Téhéran.

La partie norvégienne a également expliqué sa position en saluant le développement des relations entre Téhéran et Oslo, les développements en Ukraine et en Afghanistan.

L’Iran et la Norvège coopèrent pour la résolution pacifique de la crise au Yémen

Le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères Henrik Thune avait aussi un entretien avec le conseiller principal du ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires politiques spéciales Ali Asghar Khaji. Lors de cette réunion les deux parties ont passé en revue les derniers développements au Yémen.

Les deux hauts diplomates ont discuté des terrains d'entente entre l'Iran et la Norvège pour la résolution pacifique de la crise au Yémen.

Khaji a salué le cessez-le-feu temporaire au Yémen et a souligné la nécessité de maintenir la coopération afin de lever complètement le siège, une cessation permanente des hostilités, ainsi que le début du dialogue politique intra-yéménite.

Pendant ce temps, Thune a souligné les derniers efforts de la Norvège pour soutenir une solution politique à la crise yéménite et les a décrits comme conformes au renforcement des efforts de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen.