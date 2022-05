Le Comité d'enquête sur le croissant du Bureau du chef de la révolution islamique a annoncé, aujourd'hui, dimanche, il n'a pas été possible de voir le croissant du mois de Shawwal ce soir, et que demain, lundi, est l'achèvement du mois béni de Ramadan, et mardi est le premier du mois de Shawwal, et le premier jour de l'Aïd Al-Fitr.

Le bureau du Grand Ayatollah Sistani a également annoncé que mardi est le premier de Shawwal et le premier jour de l'Aïd al-Fitr.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter