Un responsable des droits de l'homme dénonce le procès «illégal et injuste» d'un citoyen iranien en Suède

Kazem Gharibabadi, adjoint du chef de la magistrature pour les affaires internationales et secrétaire du Haut Conseil des droits de l'homme du pays, lundi après que les procureurs suédois ont requis la peine maximale d'emprisonnement à perpétuité pour Hamid Nouri, accusant l'ancien responsable de la justice iranienne d'avoir maltraité des prisonniers en 1988, a déclaré que le procès était une «imposture» et en violation des principes de justice et des droits de l'homme.

Selon Gharibabadi, le procès de Nouri est en violation des principes de justice et des droits humains, ajoutant qu'il avait été arrêté sur la base de fausses accusations et que sa détention était considérée comme une «disparition forcée» puisque sa famille n'avait pas été informée de son arrestation.

« Lorsque la famille Nouri a appris sa détention, le gouvernement suédois leur a refusé l'autorisation de lui rendre visite pendant plus de deux ans, et lorsque sa famille s'est rendue en personne en Suède, ils n'ont pas été autorisés à lui rendre visite à plusieurs reprises et l'ont maintenu à l'isolement pendant près de deux ans, ce qui est un exemple clair de violation flagrante des droits de l'homme », a déclaré Gharibabadi.

L'absence d'enquête approfondie et indépendante par le procureur suédois, la publication d'un acte d'accusation basé sur les allégations biaisées et sans fondement de certains affiliés de OMK, le manque d'accès à un avocat et le manque d'autorisation pour le défendre devant un tribunal est une autre preuve de ce procès fictif qui a été tenu avec des objectifs politiquement biaisés et ne respecte pas les principes fondamentaux de la justice judiciaire , a souligné Gharibabadi.

Le gouvernement suédois doit être tenu responsable de lui avoir refusé l'accès à un médecin, et de la négligence des responsables de la prison dans sa santé physique et mentale, de l'isolement cellulaire à long terme et des passages à tabac et de la torture par les responsables de la prison, qui violent tous les droits fondamentaux, a expliqué Gharibabadi.

Soulignant que l'arrestation de Nouri était en violation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, Gharibabadi a déclaré que le fait que la Suède n'ait pas informé l'ambassade d'Iran et la famille de Nouri de l'endroit où il se trouvait était d'autres exemples de mesures inhumaines à son encontre.

Le haut responsable judiciaire iranien a censuré le gouvernement suédois pour son soutien à des groupes terroristes comme OMK et a déclaré que la Suède était maintenant devenue un endroit sûr pour accueillir des terroristes.

Il est maintenant temps pour la Suède de décider si elle veut se tenir aux côtés des terroristes ou respecter ses obligations internationales pour lutter contre les groupes terroristes, a déclaré Gharibabadi, appelant les autorités judiciaires iraniennes à traduire en justice les personnes qui commettent des actes de terreur contre l'Iran et sont soutenues par la Suède.

En plus, la famille d’Hamid Nouri, a publié un communiqué exprimant sa protestation contre le déroulement des procédures judiciaires engagées par les autorités suédoises pour examiner son dossier ; et a exigé l'arrêt de ce comportement fabriqué et politisé.

