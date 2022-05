Karim Benzema et Kylian Mbappé sont en tête de la liste des meilleurs buteurs du football mondial cette année, selon un résumé de l'Organisation internationale pour l'histoire et les statistiques du football (IFFHS) émis ce mardi 3 mai.

La star de l'équipe nationale iranienne et de Porto Portugal, Mehdi Taremi, occupe la sixième place avec 16 buts.

Ce, alors que Sadio Mane et Erling Haaland se retrouvent derrière et loin de Taremi respectivement à la 11e et 33e places.

Tarmi a su attirer l'opinion de nombreux experts du football cette saison avec ses très bonnes réalisations.

L'équipe de football de Porto a récemment joué contre Vizela à domicile lors de la 32e semaine de compétition de la Ligue portugaise et a finalement gagné 4: 2. Mehdi Taremi a été nommé le « meilleur joueur sur le terrain » en marquant 2 buts.

Voici en résumé les meilleurs buteurs de cette année à l'IFFHS (classés au niveau international):

1. Karim Benzema (Français, Real Madrid) 22 buts

2. Kylian Mbappé (Français, PSG) 22 buts

3. Robert Lewandowski (Polonais, Bayern Munich) 20 buts

4. Michael Olunga (Kenya, Al Duhail) 17 buts

5. Jamie Maclaren (ville de Melbourne, Australie) 16 buts

6. Mehdi Tarémi (Porto, Iran) 16 buts

7. Darwin Núnez (Uruguayen, Benfica) 16 buts

8. Ciro Immobile (Italien, Latium) 16 buts

9. Christopher Nkunku (Français, RB Leipzig) 15 buts

... 16. Martin Adam 14 buts

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter