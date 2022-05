La puissance des drones iraniens n'est pas négociable (parlementaire)

Téhéran - IRNA - Un membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien a déclaré : « La capacité de drones de l'Iran est l'un des facteurs de renforcement de la puissance de défense du pays et ne peut donc pas être négociée et est considérée comme l'une des lignes rouges de l'Iran. »

Concernant la récente décision des États-Unis d'imposer des sanctions à la force de drones iraniens, le membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien a déclaré, dans une interview accordée à l'IRNA (4 mai) : « Dans tous les cas où les Américains imposent des sanctions à la République islamique d'Iran, soyez assurés que cela se reflétera dans le même domaine de force iranienne et de faiblesse des Américains. » « Récemment, après avoir vu deux drones non identifiés dans le ciel, les sionistes ont mobilisé toutes leurs ressources pour savoir à quel pays appartiennent ces drones, leurs vulnérabilités sont si élevées qu'ils se sentent menacés par la puissance des drones iraniens et cherchent à montrer que la capacité des drones iraniens est une menace pour la région, mais il faut dire qu'ils n'y parviendront pas » a-t-il ajouté. En soulignant que la puissance des drones est l'un des facteurs de renforcement de la puissance de défense de l'Iran, ce parlementaire iranien a déclaré : « La puissance des drones iraniens n'est pas négociable et est considérée comme l'une des lignes rouges de l'Iran ; les Américains doivent savoir que leur technique d'imposition de sanctions contre la puissance des drones iraniens est une technique usée et dépassée et ne peut être discutée sous de faux prétextes. » Paniquée par les drones iraniens, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté mercredi dernier une loi obligeant le Président du pays, Joe Biden, à sanctionner les personnes et entités liées au programme de drones iraniens. La loi sur l'arrêt des drones iraniens, « Stop Iranian Drones Act » (SIDA), approuvée à 424 contre deux, nécessite l'approbation du Sénat et une signature présidentielle pour devenir loi.