La cohésion et l'unité en Irak ont toujours été soulignées par l’Iran (Raïssi)

Le président Ebrahim Raïssi a souhaité santé et sécurité au gouvernement et au peuple irakiens en réponse à un appel téléphonique du Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi mercredi félicitant le gouvernement et le peuple irakiens à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.

Exprimant que la cohésion et l'unité en Irak ont toujours été soulignées par la République islamique d'Iran, le président Raïssi a exprimé l'espoir que le processus politique des récentes élections parlementaires en Irak se terminera le plus tôt possible avec la formation d'un gouvernement fort et puissant.

Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a également félicité le président et le peuple iraniens à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et a remercié l'Iran pour son soutien à l'Irak.

