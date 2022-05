Présentation des capacités de l'industrie pétrochimique iranienne au Brésil

Une conférence s'est tenue aujourd'hui mercredi à l'ambassade d'Iran au Brésil dans le but de présenter les capacités de l'industrie pétrochimique iranienne.

La tenue de cet événement, qui a constitué une étape importante dans le sens d'une diplomatie économique anti-sanctions et de l'expansion des relations économiques entre l'Iran et le Brésil, en particulier dans le domaine pétrochimique, a montré une fois de plus que l'industrie pétrochimique iranienne non seulement n'a pas l'intention de s'arrêter sanctions, mais à la veille de l'expansion du marché, le monde est son but.

Au début de la cérémonie, Hossein Gharibi, ambassadeur de la République islamique d'Iran à Brasilia, a déclaré qu'il avait toujours mis l'accent sur le maintien et l'expansion des relations commerciales entre les deux pays et la diversification des relations commerciales depuis le tout début de son service dans ce pays.

En invitant les entreprises brésiliennes à profiter de la conférence, il leur a présenté la large gamme de produits et services de la Persian Gulf Petrochemical Company.

