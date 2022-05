Sanctions: la visite de la rapporteuse spéciale de l’ONU en Iran

Selon l'IRNA, Kazem Gharibabadi a déclaré à propos de la visite de la rapporteuse spéciale des Nations Unies Alena Douhan, en République islamique d'Iran, pour enquêter sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales contre le peuple iranien : « Suite à la demande de la Rapporteuse spéciale de se rendre en Iran et à notre acceptation de cette demande, Mme Dohan effectuera une visite de 11 jours en République islamique d'Iran à partir du 8 mai. »

« La mission principale de Mme Dohan est d'examiner les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme et de tenir diverses réunions avec des représentants d'agences gouvernementales, du secteur privé et d'organisations non gouvernementales. La Rapporteuse spéciale visitera également certains de ces centres » a-t-il ajouté.

Le 26 septembre 2014, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 27/21 et le rectificatif Corr.1 portant sur les droits de l’homme et les mesures coercitives unilatérales. La résolution souligne que les mesures et dispositions législatives coercitives unilatérales sont contraires au droit international, au droit international humanitaire, à la Charte des Nations Unies et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États. Elle met également en avant le fait que ces mesures peuvent, sur le long terme, engendrer des problèmes sociaux et soulever des préoccupations d’ordre humanitaire dans les États ciblés.

Appelant l’attention sur les problèmes et les griefs profonds qui existent au sein du système international et afin de garantir le multilatéralisme, le respect mutuel et le règlement pacifique des différends, le Conseil des droits de l’homme a décidé de créer le mandat du Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter