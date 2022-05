La lutte contre les agressions sionistes à Al-Qods est le droit légitime du peuple palestinien (porte-parole)

Selon l'IRNA, Saeed Khatibzadeh a condamné l'attaque répétée des forces d’occupations sionistes contre la mosquée Al-Aqsa et l'attaque brutale du régime sioniste contre les fidèles et les défenseurs des lieux saints palestiniens et a ajouté : « L'occupation et les occupants déclinent, et la lutte contre les force d’occupations sionistes d'Al-Qods et de la Palestine est un droit naturel, légitime et légal du peuple palestinien. »

Faisant référence à l'escalade de l'agression et des atrocités des forces d’occupations sionistes dans les territoires palestiniens occupés, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé le peuple palestinien, les nations, les gouvernements et les organisations régionales et internationales à aider le peuple palestinien à se défendre et à affronter les occupants sionistes. »

Soulignant la nécessité de l'unité du monde islamique pour défendre la Palestine et sauver la mosquée Al-Aqsa, le chef de la diplomatie iranienne a qualifié la normalisation des relations avec le régime d'apartheid sioniste de l'un des facteurs encourageant et intensifiant la violence sioniste dans les territoires palestiniens occupés.

Les médias du régime sioniste ont rapporté 6 mai qu'un certain nombre de sionistes ont été tués et blessés lors d'une opération martyre dans la ville Elad, à l'est de Tel-Aviv.

L'opération Elad a été lourde pour les sionistes ; si bien qu'après cette opération, Bennett a immédiatement convoqué une réunion pour évaluer la situation.

S’agissant de l’opération martyre dans la ville Elad, à l'est de Tel-Aviv, le ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste a admis vendredi matin 6 mai : « Nous avons payé un prix fort ».

Simultanément à l’anniversaire du jour de la Nakba, la "grande catastrophe" du peuple palestinien, les colons sionistes sont entrés jeudi 5 mai dans la mosquée d’al-Aqsa, épaulés par les militaires israéliens. Après une interdiction de 12 jours aux colons d'entrer dans la mosquée d’al-Aqsa, le Premier ministre Naftali Bennett a accepté d'envahir le lieu saint à l'occasion du 74e anniversaire de l'occupation de la Palestine et l’implantation de l’Etat factice d’Israël.

