Les réserves sur site issues de l'exploration minière en Iran atteignent 27,8 milliards de dollars

Téhéran - IRNA - La mise à jour des informations dans le domaine du champ d'exploration d'IMIDRO (une entreprise métallurgique et sidérurgique iranienne), indique que la valeur des réserves in situ résultant des explorations minières depuis les 8 dernières années (entre 1392 et 1400 du calendrier iranien) a atteint 27 milliards et 809 millions de dollars, ce qui indique une croissance en ce qui concerne l'identification et la valeur minière dans ce secteur.

Selon l'IRNA samedi 7 mai depuis l'IMIDRO , selon les statistiques issus de la zone d'exploration de l'organisation, 977 millions de tonnes de nouvelles réserves de minerai de fer, 496 millions de tonnes de de nouvelles réserves de charbon et 182 tonnes de nouvelles réserves d'or au cours de la période mentionnée ont été identifiées. D'autre part, au cours des huit années mentionnées, la quantité de nouvelles réserves de cuivre contenant 14 millions de tonnes de plomb et de zinc a atteint 6 millions de tonnes. Le rapport ajoute que la quantité de nouvelles réserves minières dans le pays d'ici la fin de 1400, est en crescendo. Selon l'IRNA, plus tôt, Ahmad Fattahi, Directeur de l'exploration d'IMIDRO, avait déclaré : « L'année dernière, 4 722 milliards et 900 millions de rials (devise iranienne) d'investissements d'exploration ont été réalisés par Ia société et ses filiales. Ce chiffre pour la même période l'année précédente (1399) était d'environ 2 711 milliards et 800 millions de rials. »