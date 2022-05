FMI : l'Iran est la 20e plus grande économie du monde

Téhéran (IRNA) - Dans le dernier classement des plus grandes économies du monde, selon le Fonds monétaire international, l'Iran est classé 20e et plus haut que des pays comme la Pologne, l'Égypte, les Pays-Bas, l'Argentine, la Suisse, la Belgique et l'Autriche. La France est la 10e sur cette liste basée sur le PIB.

Selon l'IRNA, le Fonds monétaire international a publié le PIB de 193 pays sur la base de l'indice du pouvoir d'achat en 2021, classant l'Iran au 20e rang des plus grandes économies du monde malgré les sanctions. Selon cette organisation internationale, la valeur du PIB de l'Iran sur la base de l'indice de pouvoir d'achat en 2021 s'élevait à 1436 milliards de dollars, l'Iran se classe ainsi au 20e rang mondial à cet égard. L'économie iranienne est plus grande que 173 pays en 2021, bien qu'elle ait été soumise aux sanctions les plus sévères au cours des dernières années. L'Australie, avec un PIB de 1 450 milliards de dollars, a une longueur d'avance sur l'Iran au 19e rang. La Pologne se classe 21e, une place en dessous de l'Iran, avec 1 429 milliards de dollars. En conséquence, des pays comme l'Égypte, la Thaïlande, le Pakistan, les Pays-Bas, l'Argentine, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, la Suisse, la Belgique, la Suède, l'Autriche, la Norvège, le Portugal, la Grèce, la Finlande, Oman et le Koweït avaient des économies plus petites que l'Iran en 2021. Le Fonds monétaire international prévoit que le PIB de l'Iran, basé sur son indice de parité de pouvoir d'achat, augmentera de 137 milliards de dollars en 2022 pour atteindre 1 573 milliards de dollars. Selon le FMI, la Chine est la plus grande économie du monde en termes de parité de pouvoir d'achat, et les États-Unis se classent au deuxième rang à cet égard. Le PIB de la Chine en 2021 est estimé à 27 206 milliards de dollars, ce qui est bien supérieur au produit intérieur brut de 22 997 milliards de dollars américains cette année. L'Inde est à la troisième place avec un PIB de 10218 milliards de dollars, le Japon est à la quatrième place avec 5615 milliards de dollars et l'Allemagne est à la cinquième place avec 4856 milliards de dollars. La France est la 10e sur cette liste. Les pays classés du 6e au 19e rang sont respectivement la Russie, l'Indonésie, le Brésil, la Grande-Bretagne, la France, la Turquie, l'Italie, le Mexique, la Corée du Sud, le Canada, l'Espagne, l'Arabie saoudite, Taïwan et l'Australie.