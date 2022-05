Les Palestiniens sont descendus dans la rue pour soutenir les chefs de la résistance

Selon l’IRNA depuis l'agence de presse palestinienne Shahab, le peuple palestinien a manifesté en réponse aux menaces des occupants sionistes.

Mushir Al Masri, l'un des dirigeants du mouvement Hamas, qui était dans la foule en faveur de Sinwar, a également déclaré : « La foule qui est descendue dans les rues pour soutenir Yahia Sinwar, le chef du mouvement Hamas à Gaza, a exprimé la volonté de notre peuple que nous continuions à soutenir la résistance. »

Dans une autre partie de son discours, Al Masri a évoqué la menace des Brigades Al-Qassam contre le régime sioniste, la qualifiant de signe de la volonté de la résistance et de la volonté du peuple palestinien avant l'ultime avertissement [de vengeance]....

Al-Masri a ajouté que toute tentative du régime sioniste d'assassiner Yahia Sinwar est un jeu du feu. Il a de nouveau mis en garde les autorités sionistes que les occupants d'Al-Qods doivent recevoir le message de la résistance et des Brigades Al-Qassam avant que l'occasion ne soit perdue.

Le rassemblement, au cours duquel le peuple palestinien a déclaré son soutien et son allégeance à Yahia Sinwar, a eu lieu dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, et a réuni des milliers de jeunes palestiniens passionnés.

Le Hamas a menacé l’entité sioniste d’une riposte sans précédent si elle liquide son dirigeant Yahia Sinwar, comme l’avaient réclamé la veille plusieurs responsables et députés israéliens, a rapporté Almanar.

Après l’opération réalisée dans la nuit du jeudi à vendredi, dans la colonie Elad, proche de Tel Aviv, au cours de laquelle deux Palestiniens ont tué à l’arme létale trois colons israéliens, des appels ont été lancés par des dirigeants israéliens pour assassiner M. Sinwar.

« Toute atteinte à la personne de Sinwar provoquera une riposte sans précédent par rapport à laquelle la bataille Épée d’Al-Qods ne serait qu’un évènement médiocre », a menacé Abou Oubeïdat, le chef des brigades Qassam, bras armé du Hamas.

« Le retour de la politique des assassinats veut dire le retour des opérations aux explosifs dans les villes occupées », a averti une source du Hamas.



Et de poursuivre : « la résistance va brûler les villes du centre et ses missiles cibleront Gush Dan et Tel Aviv au-delà de ce que l’ennemi pourrait imaginer, s’il exécute ses menaces »

«L’opération (à Elad) témoigne de la colère de notre peuple face aux attaques de l’occupation contre les lieux saints. La prise d’assaut de la mosquée Al-Aqsa ne peut rester impunie», a prévenu le Hamas.

«La profanation par les forces d’occupation et des gangs de colons d’Al-Aqsa a franchi toutes les lignes rouges», a renchéri le Jihad islamique.