Le Croissant-Rouge iranien ; l'une des sociétés nationales les plus puissantes au monde

Se référant à la création de la Société du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran en 1300 du calendrier iranien, Francesco Rocca, a déclaré lors de la cérémonie marquant le 100e anniversaire de la création du Croissant-Rouge, dimanche 8 mai: « Après un siècle d'activité, le Croissant-Rouge iranien est l'une des sociétés nationales les plus puissantes au monde. »

« Aujourd'hui, le Croissant-Rouge iranien a mobilisé environ 2 millions de volontaires à travers le pays dans le cadre de sa mission humanitaire, ce qui est une action très impressionnante et héroïque » a-t-il ajouté.

La fédération internationale est fière des activités du Croissant-Rouge iranien

Soulignant qu'il y a peu de sociétés nationales et d'organisations humanitaires dans le monde qui ont l'autorité et la popularité du Croissant-Rouge iranien, il a noté : « La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est très fière du Croissant-Rouge iranien en tant que membre précieux, la contribution du Croissant-Rouge iranien est vraiment précieuse et sa position est très respectable. »

Et de poursuivre: « La Fédération est fermement résolue à poursuivre son soutien à la Société du Croissant-Rouge iranien, la fédération, par l'intermédiaire de son bureau de représentation à Téhéran, cherchera à renforcer davantage la coopération pour assurer une assistance humanitaire continue et de qualité à ceux qui en ont besoin, la fédération poursuivra également ses efforts collectifs pour soutenir et renforcer la diplomatie humanitaire afin de réduire l'impact des sanctions sur les activités humanitaires en Iran. »

Francesco Rocca a remercié les services de la Société du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran et son président Pir Hossein Kolivand, pour leurs activités humanitaires et leurs sérieux efforts d'aide.

Le 8 mai, date anniversaire de la naissance d’Henry Dunant, né le 8 mai 1828, marque chaque année la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une journée dédiée au personnel et aux volontaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui aident, soutiennent et accompagnent partout dans le monde, au quotidien, les personnes touchées par des crises et des catastrophes et tout particulièrement, depuis plusieurs mois, par la COVID-19.

