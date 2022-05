L’Iran quadruple ses exportations gazières vers l’Irak

Le porte-parole du ministère irakien de l'électricité a déclaré dans une interview au journal officiel irakien « Al-Sabah » : « Les accords avec la partie iranienne sur la base des informations gouvernementales et des ordres du Premier ministre irakien sont conclus que les exportations de gaz de l'Iran vers l'Irak passent de 8 millions de mètres cubes par jour à 30 millions de mètres cubes, bien que cette quantité ne réponde pas aux besoins en électricité de l'Irak à la veille de l'été. »

Ce responsable irakien a noté qu'il y avait auparavant des accords entre l'Iran et l'Irak pour importer du gaz d'été et d'hiver entre 50 et 70 millions de mètres cubes par jour pour activer les centrales électriques.

Il a également dit que la quantité totale d'énergie produite en Irak est bonne, mais sa consommation est très élevée, et depuis 2003, la quantité requise a augmenté de plus de 600 %.

Plus tôt dans une interview le 20 avril, le ministre irakien de l'électricité a déclaré que tout l'argent qui doit être versé à la partie iranienne pour les importations de gaz a été conservé à la TBI Bank (Iraqi Commercial Bank).

L'Irak dépend fortement du gaz importé d'Iran pour alimenter les centrales électriques. À cet égard, le ministère irakien de l'électricité essaie d'anticiper les importations gaziers d'été avant que la canicule n'arrive et que les dispositifs de refroidissement ne soient activés.