La crédibilité de la Syrie est aujourd’hui « plus grande que jamais » (Leader)

Lors d'une visite inoppinée à Téhéran ce dimanche matin, le Président syrien Bachar al-Assad a rencontré séparément le Leader de la Révolution et le Président iranien. Il est retourné à Damas après ses rencontres. Assad s'était déjà rendu à Téhéran en février 2019.

Faisant référence aux grandes réalisations de la Syrie dans les domaines politique et militaire, le Guide suprême a déclaré : « La Syrie d'aujourd'hui n'est pas la Syrie d'avant la guerre. »

L'ayatollah Khamenei, soulignant qu'aujourd'hui le Président et le peuple syrien peuvent tenir fièrement la tête haute devant les nations de la région, fustige la normalisation de certains pays musulmans de la région avec Israël et indiqué : « Certains dirigeants de nos pays voisins donnent rendez-vous aux dirigeants du régime sioniste avec qui ils partagent des cafés, mais les peuples de ces pays mêmes pays ont rempli les rues de foules et de slogans antisionistes le jour d'Al-Qods. C’est ça la réalité d’aujourd’hui de la région ».

S’attardant sur plusieurs facteurs qui étaient bénéfiques pour la résistance et la victoire de la Syrie dans la guerre internationale le Leader a déclaré à l’adresse de M. Assad : « L'un des facteurs les plus importants est le moral élevé de votre Excellence, et si Dieu le veut, avec cet esprit, vous pourrez reconstruire les ruines de la guerre, car de grandes choses vous attendent. »

L'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a poursuivi que malgré la dévastation causée à la Syrie par des années de guerre, le pays est désormais considéré comme une « puissance majeure ».

« Aujourd'hui, la Syrie n'est plus la même qu'elle était avant la guerre, bien que la dévastation [de la guerre] n'était pas là à ce moment-là, mais maintenant la Syrie jouit d'un plus haut degré de respect et de crédit et tous les pays la considèrent comme une puissance. », a déclaré le Leader, faisant référence aux réalisations majeures de la Syrie dans les domaines politique et militaire. »

Le Président syrien a pour sa part remercié la nation et le gouvernement iraniens pour leur soutien, déclarant : « La fermeté de l'Iran et ses positions inébranlables au cours des quatre dernières décennies sur les questions régionales, en particulier sur la question de la Palestine, ont montré au monde entier que la voie de l'Iran est une voie correcte et fondée sur des principes. »

Il a ajouté que les ravages de la guerre pouvaient être reconstruits, mais si les principes se perdent, ils ne peuvent pas être reconstruits.

« La fermeté de la nation iranienne sur les principes et les fondements posés par [le défunt fondateur de la République islamique] Imam Khomeiny, qui a continué grâce à votre détermination, a ouvert la voie à de grands triomphes de la grande nation iranienne et du peuple régional. , en particulier le peuple de la Palestine », a encore déclaré Assad.

Le Président syrien a précisé que les « relations stratégiques » entre l'Iran et la Syrie étaient un « facteur majeur », qui empêchait le régime sioniste de dominer toute la région.

Lors de sa visite à Téhéran ce dimanche matin 8 février, le Président syrien BacharAssad a rencontré séparément le Guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, et le Président Ebrahim Raïssi.

Il s'agit de la deuxième visite du Président syrien en Iran depuis 2011, après que la Syrie plonge dans des violences semées par les groupes terroristes takfiris et les extrémistes armés soutenus depuis l’étranger.

La première visite de Bachar Assad en Iran a eu lieu en février 2019 après le succès de la coalition syro-irano-russe dans la neutralisation des terroristes takfiris et l'instauration d'un calme relatif dans ce pays.

Lors de la première visite de Bachar Assad en Iran, le très haut général martyr iranien, Qassem Soleimani, héros de la lutte contre le terrorisme et commandant victorieux de la lutte contre les criminels takfiris et leurs soutiens occidentaux, accompagnait le Président syrien.

Le Président syrien a quitté Téhéran pour Damas après avoir rencontré le Leader de la Révolution, l’honorable ayatollah Khamenei et le Président Raïssi.

