Raïssi déclare la ferme opposition de l’Iran aux politiques expansionnistes de l'OTAN

S'exprimant lors d'une réunion avec le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau dimanche soir, le président Raïssi a évoqué l'appréciation du peuple polonais pour le soutien iranien aux réfugiés polonais pendant la deuxième guerre mondiale.

Raïssi a déclaré que la richesse historique et la civilisation de l'Iran et de la Pologne pouvaient constituer une bonne plate-forme pour renforcer les interactions scientifiques et culturelles entre les deux pays.

Soulignant que le niveau actuel des relations économiques et commerciales entre Téhéran et Varsovie n'est pas à la mesure des relations politiques entre les deux pays, le président a ajouté qu’il existait différentes capacités, y compris dans les domaines industriel et économique, dans les deux pays, ce qui peut être un bon terrain pour concrétiser l'élargissement des interactions entre nous.

Se référant au conflit en Ukraine, Raïssi a déclaré : « La République islamique d'Iran, en tant qu'elle s'oppose au conflit et à la guerre, déclare sa ferme opposition aux politiques expansionnistes de l'OTAN ».

Le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau, a pour sa part, déclaré que l'histoire des relations entre l'Iran et la Pologne remontait au XVIe siècle.

Les deux pays entretiennent des relations amicales depuis près de 5 siècles, et l'un des aspects les plus mémorables des relations entre les deux pays est l'hospitalité des réfugiés iraniens de Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, a ajouté le ministre polonais.

Soulignant que les deux pays ont beaucoup en commun, le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré : « Les peuples d'Iran et de Pologne ont résisté à l'intervention de puissances étrangères dans les affaires de leur pays ».

Selon lui le niveau de coopération économique et commerciale entre les deux pays n'est pas favorable. Zbigniew Rau a déclaré que la Pologne voudrait relancer et améliorer le niveau de sa coopération avec l'Iran dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture et de la science.

