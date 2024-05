Conversation téléphonique entre les ministres iranien et qatari des A.E.

Téhéran - IRNA - Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar ont discuté et échangé ce mercredi leurs points de vue sur les derniers développements dans la région lors d'une conversation téléphonique.

Selon l’IRNA, Hossein AmirAbdollahian et Cheikh Mohammad bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ont discuté des derniers développements en Palestine et des efforts diplomatiques en cours pour mettre fin immédiatement à l'agression brutale du régime sioniste contre Gaza et à la campagne génocidaire israélienne contre le uple palestinien sans défense, ainsi que des moyens d’accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire internationale pour Gaza.