L'OCI appelle le monde à reconnaître l'État de Palestine

Dans une déclaration, l'OCI a indiqué que cette mesure importante prise par Trinité-et-Tobago était conforme au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies, et qu'elle contribuerait à permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes, notamment son droit au retour, à l'autodétermination et à l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem pour capitale.

L’OCI a également renouvelé son appel à tous les pays du monde qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine à annoncer leur reconnaissance de l'État de Palestine dès que possible, afin de soutenir les efforts internationaux visant à mettre fin à l'occupation israélienne et à instaurer la paix et la stabilité dans la région du Moyen-Orient sur la base de la solution à deux États et des résolutions pertinentes de la légitimité internationale.