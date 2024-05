La stratégie du gouvernement iranien fondée sur la coopération régionale inclut l’Égypte (AmirAbdollahian)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian, a fait ces remarques, en marge de la troisième conférence des dialogues irano-arabes, qui s'est tenue, dimanche (12 mai), sous le titre « Pour la coopération et l'interaction », à Téhéran.

« La politique du gouvernement iranien, fondée sur le dialogue, la coopération et la synergie avec les pays voisins et les pays de la région, a permis d'obtenir des résultats significatifs avec les pays islamiques et arabes, dont l’Arabie Saoudite et l’Égypte » a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

Et de poursuivre : « Le volume des consultations, des réunions et des appels téléphoniques entre les responsables iraniens et égyptiens, en particulier la rencontre des présidents des deux pays en marge du sommet des chefs des États membres de l’OCI et de la Ligue Arabe, les appels et la correspondance des présidents des deux pays, la réunion des chefs de parlements des deux pays lors de la réunion des BRICS, la réunion et l'accord entre les ministres de l'économie et des finances des deux pays, le Les contacts et consultations continus entre les ministres iranien et égyptien des Affaires étrangères notamment à Riyad, à New York et récemment en Gambie, montre que la compréhension politique mutuelle du Caire et de Téhéran porte sur l'efficacité du dialogue et de l'interaction commune pour faire progresser les relations bilatérales et leurs effets positifs sur le développement régional. »

« Dans le cadre de l'accord entre les présidents iranien et égyptien, nous avons des négociations avec M. Sameh Choukri sur la manière d'améliorer les relations entre le Caire et Téhéran, nous avons pris des mesures communes et nous poursuivrons ensemble sur cette bonne voie » a-t-il indiqué.