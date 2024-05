Le Yémen assiste à des rassemblements de masse en soutien à Gaza

Les participants ont porté le drapeau palestinien et scandé des slogans dénonçant les crimes du régime sioniste contre le peuple de Gaza. Ils ont affirmé qu'ils continueraient à soutenir le peuple palestinien et sa vaillante résistance contre l'ennemi sioniste jusqu'à la libération de tous les territoires palestiniens occupés.

Les manifestants ont également affirmé que « le Yémen continuera à soutenir fermement ses frères de Gaza et ne se laissera pas décourager par quelque menace que ce soit ».

Un communiqué publié par les marches a salué les opérations qualitatives des forces armées yéménites visant les navires de guerre et les navires soutenant le régime ennemi, les empêchant de passer par la mer Rouge, la mer d'Arabie et l'océan Indien, et visant les zones de l'ennemi usurpateur.

Le communiqué déclare être prêt à faire face à l'agression contre le Yémen et à faire des sacrifices afin de remporter la victoire pour Al-Aqsa et Gaza et de soutenir la vaillante résistance.