Une responsable onusienne salue des services uniques offerts par l’Iran aux réfugiés

Lors d'une réunion samedi avec le directeur général des affaires des étrangers et des migrants dans la province méridionale de Fars, Beharnak Qorbani, Lalini Weerasamy a déclaré « Mes collègues et moi-même avons travaillé dans de nombreux pays et avons observé de près le volume et la qualité des services fournis aux réfugiés, mais l'attention du gouvernement de la République islamique d'Iran à l'égard des réfugiés en Iran est vraiment rare».

Dans aucun autre pays, nous n'avons vu autant de services pour les réfugiés, compte tenu des contraintes existantes, et cette question a été mentionnée à plusieurs reprises lors des réunions, a-t-elle ajouté.