Le Hezbollah cible la caserne de Ramim avec des avions de combat

L'agence de presse nationale libanaise a rapporté que la Résistance islamique a annoncé dans un communiqué qu'« en soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, à 15h25 le samedi 18-05-2024, les moudjahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible les systèmes techniques et les équipements d'espionnage dans le site d'Al-Rahib avec des armes appropriées, les frappant directement et les détruisant ».

Il a également annoncé dans un second communiqué qu'un positionnement de soldats de l'ennemi israélien à l'intérieur d'une pièce de la caserne de Ramim a été visé par un hélicoptère d'attaque en piqué, qui l'a frappé directement.