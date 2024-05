Les Américains pro-Palestine manifestent à Washington et à New York

Les défenseurs de la Palestine ont manifesté contre l’administration Biden et contre les crimes du régime sioniste à Washington et à New York et ont scandé des slogans de soutien à la Palestine.

Selon Associated Press, environ 400 manifestants ont manifesté samedi soir, heure locale, à l'occasion du 76e anniversaire de la Journée du Nakba dans le jardin public de National Mall à Washington.

Tout en exigeant la fin immédiate de la guerre imposée par Israël contre Gaza, les manifestants scandaient : « Mettez fin aux tueries », « Arrêtez le crime » et « Faites sortir Israël de Palestine ».

Les manifestants ont également critiqué le président américain Joe Biden et l’ont accusé de se montrer faussement préoccupé par les pertes humaines causées par la guerre à Gaza. Ils ont scandé : Biden, le génocide est votre héritage.

Pendant ce temps, le New York Post a rapporté que des centaines de manifestants avaient manifesté dans le quartier de Brooklyn à New York, et que la police américaine avait arrêté plusieurs manifestants.