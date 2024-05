Les président iranien et azerbaïdjanais inaugurent le barrage de Qiz Qalasi

Le président iranien Ebrahim Raïssi et son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, se sont rencontrés, ce dimanche matin (19 mai), près de la rivière Aras.

La cérémonie d’inauguration du barrage de Qiz Qalasi, et d’exploitation du barrage de Khoda Afarin, s’est tenu, ce dimanche matin, en présence des présidents de la République islamique d'Iran et la République d'Azerbaïdjan.

L'accord de coopération conjoint sur la poursuite de la construction et de l'exploitation conjointes des barrages et des complexes hydroélectriques de Khoda Afarin et de Qiz Qalasi, a été signé, il y a environ 9 ans.

Suite à l’inauguration du barrage de Qiz Qalasi, le volume d'eau stocké dans le barrage de Khoda Afarin, est injecté dans les plaines de l'Azerbaïdjan oriental, d'Ardabil et de la République d'Azerbaïdjan au rythme de 2 milliards de mètres cubes par an, et le développement des secteurs du tourisme, de l'agriculture et de la production d'énergie électrique sera assuré.

Parmi les objectifs de la construction du barrage de Qiz Qalasi, figurent l'approvisionnement en eau du réseau de Khoda Afarin, la fourniture de 270 gigawattheures d'électricité et la régulation de 2 milliards de mètres cubes d'eau par an pour l'Iran et l’Azerbaïdjan.