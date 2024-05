Dernières nouvelles du crash de l'hélicoptère du président iranien

« Nous sommes près de la mine de cuivre de Songun, dans la ville de Varzgan. Le GPS de l'hélicoptère montre qu'il a fait un atterrissage brutal, il y a un brouillard épais, la visibilité est d'environ 5-6 mètres, il est extrêmement difficile de conduire dans cette zone et seuls quelques véhicules peuvent se rendre sur les lieux. Cela complique la situation", a déclaré le correspondant à la chaîne de télévision publique IRIB.

« Je n'étais pas dans l'hélicoptère et je suis rentré en voiture. Le président était escorté par trois hélicoptères et deux hélicoptères sont revenus. Le président devait se rendre dans cette ville pour inaugurer un projet dans la raffinerie de pétrole de Tabriz. Le temps est froid et fort et ces conditions ont provoqué un atterrissage brutal de l'hélicoptère du président", a-t-il ajouté.