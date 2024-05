Iran : le président Raïssi et la délégation l'accompagnant rendent l'âme dans un crash d'hélicoptère au nord-ouest

Selon l’IRNA, des sources de secours ont annoncé, ce lundi matin 20 mai à 5h40 (heure locale), avoir localisé le lieu de l'incident et l'épave de l'hélicoptère du prédisent défunt, son ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et d’autres officiels iraniens, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l'Iran.

Le défunt président Ebrahim Raïssi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et d'autres officiels iraniens, ont été victimes d'un accident d'hélicoptère et d'un atterrissage brutal, le dimanche 19 mai 2024, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l'Iran alors qu'ils étaient en train de servir le peuple ».

Apres d'intenses recherches, l'épave de l'hélicoptère a été retrouvée, mais « aucun signe » de vie n'a été détecté, avaient plutôt confirmé le chef du Croissant-Rouge iranien, Pirhossein Kolivand.

Le défunt Raïssi, un président au service du peuple, regagnait Téhéran après l'inauguration d'un barrage sur la rivière Aras, hier dimanche 19 mai, dans une zone frontalière dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, en compagnie de son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev.

Le convoi présidentiel était composé de trois hélicoptères, transportant le chef du gouvernement iranien mais aussi de nombreux ministres et responsables, après l'inauguration du barrage à la frontière avec le pays voisin d'Azerbaïdjan. Deux des trois hélicoptères ont pu atterrir sains et saufs, mais les conditions météo ont provoqué le triste incident pour celui du Président. Aux côtés du président, se trouveraient le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et l’Imam de la prière collective du Vendredi de la ville de Tabriz, ayatolollah Al-Hachem et le gouverneur de la provine d’Azerbaïdjan, Malek Rahmati, ainsi que le chef de la sécurité du président et trois membres d'équipage.