500 intellectuels appellent la France à reconnaître l’État palestinien

Les signataires ont écrit dans un article publié par le journal Le Monde : « Nous, citoyens, appelons le président de la République et l’ensemble de la communauté internationale à reconnaître sans plus tarder l’État de Palestine ».

"Le conflit palestino-israélien, qui dure depuis plus d'un siècle, a atteint un sommet sans précédent et inacceptable à partir du 7 octobre", écrit le groupe, appelant la communauté internationale, en particulier la France, "à réagir avec force et détermination".

Selon l’agence palestinienne de presse WAFA, les signataires ont souligné que "la France, dont la singularité est reconnue parmi toutes les nations, doit donner l'exemple à ceux qui n'osent pas encore franchir cette étape".

« La France, dont la singularité est reconnue dans le concert des nations, doit montrer l’exemple à ceux qui n’osent pas encore. Ils ne sont en définitive plus si nombreux, 138 des 193 pays représentés à l’ONU reconnaissant l’existence d’un Etat palestinien depuis 1988. De nombreux pays européens, l’Espagne et l’Irlande en tête, ont avancé dans ce sens à l’aune des événements récents. », ont écrit ces intellectuels.