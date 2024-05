La Norvège, l’Espagne et l’Irlande reconnaissent l’État de Palestine

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé mercredi le rappel «pour consultations» de ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège après leur décision de reconnaître un État de Palestine.



Selon Le Figaro, la Norvège et l’Espagne vont reconnaître l'existence d'un État palestinien à compter du 28 mai. L'Irlande a annoncé à son tour la reconnaissance d'un État palestinien, a déclaré mercredi son premier ministre Simon Harris, dans une annonce conjointe avec Oslo et Madrid. «Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent que nous reconnaissons l'État de Palestine», a déclaré Simon Harris, saluant un «jour historique et important pour l'Irlande et pour la Palestine».

Il avait publié en mars avec les chefs des gouvernements de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte un communiqué commun dans lesquels ces pays faisaient part de leur volonté de reconnaître un État de Palestine.