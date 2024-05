Incident d’hélicoptère du président Raissi : le rapport préliminaire de l'état-major général des forces armées iraniennes

Il est indiqué dans le rapport : Une partie importante des informations dans divers domaines spécialisés, techniques et généraux liés à l’incident a été collectée.

Certaines étapes de l’enquête nécessitent plus de temps afin d’en faire une conclusion définitive, et certains cas peuvent être énoncés avec certitude qui sont mentionnés ici et qui sont les suivants :

1- L'hélicoptère était sur la ligne et l’avait empruntée comme prévu, et n'a quitté la trajectoire de vol désignée qu'environ une minute et demie avant l’accident.

2- Le pilote de l'hélicoptère blessé a communiqué avec les deux autres hélicoptères du groupe de vol.

3- Les effets de balles ou de cas similaires n'ont pas été observés sur les débris de l'hélicoptère écrasé.

4- L'hélicoptère écrasé avait pris feu après avoir heurté les hauteurs de la région montagneuse.

5- En raison de la complexité de la situation dans la région dont du brouillard et des basses températures, l'opération de reconnaissance s’est étendue jusqu’à la nuit et s'est poursuivie jusqu’à tôt le matin le lundi 20 mai (à 5 heures du matin) avec l'aide de drones (iraniens), l'endroit exact de l'accident a été retrouvé, et les forces terrestres des opérations de reconnaissance se sont tout de suite présentes sur le lieu.

6- Lors des conversations de la tour de guet avec l'équipage de conduite, aucun cas suspect n'a été observé.

Une partie importante des documents relatifs à l'accident d'hélicoptère mentionné a été collectés et pour examiner certaines questions liées à l’incident et les documents, il nous faudra plus de temps et les résultats définitifs d’enquêtes une fois prêts, nous en informeront le peuple noble et révolutionnaire d'Iran.