Bagheri et Lavrov mettent l'accent sur le renforcement des relations entre l'Iran et la Russie

Lors d'un appel téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, samedi soir (25 mai), le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a présenté ses condoléances et sa sympathie pour la mort en martyre du président Ebrahim Raïssi et du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et leurs compagnons, et a souligné la volonté de son pays dans la poursuite et le renforcement des relations entre les deux pays.

Lors de cette conversation téléphonique, Ali Bagheri, a apprécié les condoléances et la sympathie des hauts responsables russes et la volonté de la Russie de coopérer à l'opération de recherche de l'hélicoptère transportant le président martyr Raïssi et a déclaré : « Le multilatéralisme et le renforcement des relations internationales constituent le choix stratégique de l’Iran et de la Russie pour façonner un monde juste, et dans cette direction, chaque pays jouera un rôle en fonction de ses capacités. »

« La République islamique d’Iran avance toujours avec force dans cette direction, comme par le passé » a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim.