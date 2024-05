Le nombre de morts palestiniens à Gaza dépasse les 36 000

Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a tué 66 Palestiniens et en a blessé 383 autres, ce qui porte le nombre total de morts à 36 050 et le nombre de blessés à 81 026 depuis que le conflit israélo-palestinien a éclaté en octobre 2023, a indiqué le ministère.

Quarante-six personnes, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, ont été tuées lors du bombardement israélien de dimanche de tentes pour personnes déplacées à Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, où plus d'un million de réfugiés palestiniens cherchent à s'abriter en raison de l'intensité du conflit.